Советский мультфильм «Остров сокровищ» обретает мировую популярность

«Остров сокровищ» – советский полнометражный мультфильм, выпущенный на «Киевнаучфильме» по заказу Гостелерадио СССР. В нем мультипликация удачно сочеталась с музыкальными и хореографическими номерами, исполняемыми живыми актерами. Кроме следования сюжету Стивенсона, в мультфильме пропагандировался здоровый образ жизни, а фразы доктора Ливси, обращенные к пиратам, очень быстро «ушли в народ».