Советский «Мойдодыр» серьезно напугал иностранных зрителей

«Нам сказали, что он был придуман, чтобы показать детям, что надо умываться. Но теперь я не хочу, потому что боюсь его. Представляешь, ты должен войти в ванную и увидеть этого “красавчика”? Это кошмар! Никогда не буду спать опять», — заявил он в ролике на YouTube-канале Skyeng.