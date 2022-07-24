Советский «Мойдодыр» серьезно напугал иностранных зрителей

Иностранные зрители поделились эмоциями после просмотра советского мультфильма «Мойдодыр». Он вышел в 1954 году.
Советские дети прекрасно понимали задумку мультфильма: он учит умываться. А вот иностранные зрители пришли в шок после просмотра «Мойдодыра». Блогер Дэниел признался, что сильно испугался образа безобидного героя.
«Нам сказали, что он был придуман, чтобы показать детям, что надо умываться. Но теперь я не хочу, потому что боюсь его. Представляешь, ты должен войти в ванную и увидеть этого “красавчика”? Это кошмар! Никогда не буду спать опять», — заявил он в ролике на YouTube-канале Skyeng.
Однако иностранцы отметили, что советская анимация того времени была высокого уровня. По мнению блогеров, она могла конкурировать с американской, пишет «Царьград».