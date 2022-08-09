Советник Зеленского признал, что две трети стран мира не поддерживают Украину

Две трети стран мира нейтральны к Украине или поддерживают Россию на фоне проходящей спецоперации по защите республик Донбасса. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В Киеве отметили, что страны, которые прямо не поддерживают Украину, ведут активное сотрудничество с РФ.
«Две трети мира занимает или нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с Россией, или вообще стоит на пророссийских позициях», – признал он.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.