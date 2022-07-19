Советник Зеленского пригрозил ответом чиновникам из России, приезжающим на освобожденные территории

Ранее сообщалось, что Николаевская область является одним из важнейших направлений освобождения Украины, а также защиты жителей Херсонщины от украинских националистов. Здесь оборону держат бравые солдаты из Донецка, а именно 111-й полк НМ ДНР. Эксклюзивные кадры работы донецких военных сделал специальный корреспондент «Народных Новостей».