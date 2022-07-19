Советник Зеленского пригрозил ответом чиновникам из России, приезжающим на освобожденные территории

Из официального Киева продолжают доноситься угрозы в отношении освобожденных территорий. Сначала Офис президента запугивал проживающих там людей, теперь принялся угрожать чиновникам из России.
Так, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поездки представителей России на территории, которые были освобождены от националистов союзными силами, якобы не останутся без ответа, передают РИА «Новости».
«Официальные лица из администрации (президента РФ Владимира – прим. ред.) Путина периодически посещают территории… Довольно рискованно… Украинский ответ обязательно последует», — написал он в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Николаевская область является одним из важнейших направлений освобождения Украины, а также защиты жителей Херсонщины от украинских националистов. Здесь оборону держат бравые солдаты из Донецка, а именно 111-й полк НМ ДНР. Эксклюзивные кадры работы донецких военных сделал специальный корреспондент «Народных Новостей».