Советник Зеленского Подоляк: Европа хочет «обезопасить ленту в соцсетях от плохих новостей»

«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», — подчеркнул Подоляк в Telegram-канале.