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Советник Зеленского Подоляк: Европа хочет «обезопасить ленту в соцсетях от плохих новостей»

Советник Зеленского Подоляк: Европа хочет «обезопасить ленту в соцсетях от плохих новостей»
Davyd Arakhamia/via Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что с Запада поступают определенные сигналы. Они призваны «обезопасить ленту в соцсетях от плохих новостей», считает политик. 

Он заметил, что Европа предлагает Украине уступить территории. 

«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», — подчеркнул Подоляк в Telegram-канале.

Политик добавил, что Запад хочет вернуть старый образ жизни, а потому ждет от Украины готовности к компромиссам. 

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что страны Запада политизируют деятельность международных организаций, сообщает RT

Запад подоляк Украина
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