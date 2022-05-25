Советник Зеленского Подоляк: Европа хочет «обезопасить ленту в соцсетях от плохих новостей»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что с Запада поступают определенные сигналы. Они призваны «обезопасить ленту в соцсетях от плохих новостей», считает политик.
Он заметил, что Европа предлагает Украине уступить территории.
«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», — подчеркнул Подоляк в Telegram-канале.
Политик добавил, что Запад хочет вернуть старый образ жизни, а потому ждет от Украины готовности к компромиссам.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что страны Запада политизируют деятельность международных организаций, сообщает RT.