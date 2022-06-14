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Советник Зеленского обвинил Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции против России

Советник Зеленского обвинил Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции против России
pexels.com

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил власти Грузии в корысти из-за отказа поддержать санкции против России, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет присоединяться к экономическим санкциям Запада.

«Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?» — заявил Подоляк.

 Davyd Arakhamia/via Globallookpress.com
Davyd Arakhamia/via Globallookpress.com

Напомним, что грузинская телекомпания «Имеди» выложила результаты опроса компании GORBI, согласно которым около 70% граждан Грузии поддержали решение руководства страны не вводить антироссийские санкции.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.

Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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