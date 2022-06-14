Советник Зеленского обвинил Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции против России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил власти Грузии в корысти из-за отказа поддержать санкции против России, сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет присоединяться к экономическим санкциям Запада.
«Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?» — заявил Подоляк.
Напомним, что грузинская телекомпания «Имеди» выложила результаты опроса компании GORBI, согласно которым около 70% граждан Грузии поддержали решение руководства страны не вводить антироссийские санкции.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.