Советник Зеленского Арестович: в рядах украинской армии начался раскол

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в рядах украинской армии начался раскол.
«Время бодрых лозунгов прошло. Ждать контрнаступления мы можем долго. Ждать стабилизации фронта тоже можем долго. Сейчас в армии начался раскол, точнее, не раскол, а разделение людей на тех, кто посыпались морально и не держит ситуацию, и тех, кто готов биться до конца», — заявил Арестович.
Он добавили, что в Офисе президента Украины не знают «реальных темпов, объемов и номенклатуры поставок» западного вооружения, сославшись на межгосударственную тайну.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.