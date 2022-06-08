Советник Зеленского Арестович: в рядах украинской армии начался раскол

«Время бодрых лозунгов прошло. Ждать контрнаступления мы можем долго. Ждать стабилизации фронта тоже можем долго. Сейчас в армии начался раскол, точнее, не раскол, а разделение людей на тех, кто посыпались морально и не держит ситуацию, и тех, кто готов биться до конца», — заявил Арестович.