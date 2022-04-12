Советник Зеленского Арестович сознался в публикации двух фейков о России

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Советник офиса украинского президента Алексей
Арестович признался, что публиковал непроверенную информацию о России.
По словам Арестовича, информацию об ударе по
аэродрому города Мелитополя ему передал военный, который «ни разу не ошибался».
На деле же оказалось, что этого человека «самого обманули», говорит чиновник. Именно
поэтому Арестович поверил и опубликовал непроверенные данные, оказавшиеся
фейком.
Также киевский чиновник рассказал о фото якобы из
города Буча, где была надпись «А кто разрешил вам красиво жить?». Арестович
уверял, что это сделали Вооруженные силы РФ, но и это оказалось фейком.
В действительности снимок был сделан в России еще в 2018 году.
Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что
украинские националисты раскручивают фейки о российских войсках для публикации
в западных СМИ. По его словам, украинская сторона придумывает вбросы, чтобы их
распространяли по миру, пишет RT.
Провокацию Украины, которая устроила резню в Буче,
разобрал по кадрам военный репортер Андрей Руденко. Журналист смог наглядно
разоблачить ложь Киева и обратил внимание на бросающиеся в глаза нестыковки,
передает «Царьград».