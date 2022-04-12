Советник Зеленского Арестович сознался в публикации двух фейков о России

Также киевский чиновник рассказал о фото якобы из

города Буча, где была надпись «А кто разрешил вам красиво жить?». Арестович

уверял, что это сделали Вооруженные силы РФ, но и это оказалось фейком.

В действительности снимок был сделан в России еще в 2018 году.