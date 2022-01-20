Советник президента Туадера по безопасности ответил на пустые обещания Шевченко «приехать со спецназом» в ЦАР

Советник президента Туадера по безопасности ответил на пустые обещания Шевченко «приехать со спецназом» в ЦАР Новости
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Советник президента Центральноафриканской Республики по безопасности Виталий Перфильев посоветовал журналисту Максиму Шевченко приехать в ЦАР и в ответ на его желание подключиться к операции по захвату боевиков, причастных к убийству группы российских корреспондентов в 2018 году.

Ранее Шевченко изъявил намерение принять участие в этом мероприятии, но в составе группы российского спецназа. В ответ Перфильев подчеркнул, что с этим заданием могут справиться местные спецслужбы.

«Поэтому лучший вариант — если Шевченко приедет поработать с местным спецназом. Если ему необходимо, чтобы рядом были российские специалисты, то на территории Центральной Африки работает достаточное количество инструкторов из РФ. Они имеют хороший опыт по ведению поисковых операций в джунглях и, безусловно, будут очень полезны», — сообщил советник.

Он отметил что экстремистская группировка 3R, на которую возлагают ответственность за убийство российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, значительно уменьшилась.

По словам Виталия Перфильева, из пяти тысяч боевиков около 1000-1500 были уничтожены. Это стало возможным благодаря успешным операциям бойцов национальной армии ЦАР, прошедших обучение у российских инструкторов. Западные СМИ причисляют россиян к «ЧВК Вагнера», чтобы вызвать хайп вокруг своих публикаций.

Также советник указал, что полученная информация не является абсолютно достоверной и «вычленить конкретных убийц будет проблематично». Он сравнил 3R с «Исламским государством» (ИГ, запрещено на территории России), которое лишь меньше по размеру и не делает заявлений о создании халифатов.

Перфильев одобрил инициативу Шевченко отправиться в ЦАР, спросив при этом, почему тот уже три года «болтает языком» и не предпринимает никаких реальных действий.

«Видимо это вам нужно не для поиска убийц, а для личного хайпа», — подытожил советник.

Напомним, накануне новый посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов сообщил, что радикалы 3R ответственны за гибель российских журналистов. Таким образом дипломат подтвердил версию местного издания Bangui Matin, озвученную год назад.

 
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