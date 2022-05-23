Советник президента США Бьюкенен посоветовал Белому дому не ссориться с Россией

Американский публицист, редактор портала The American Conservative, бывший советник нескольких президентов США Патрик Бьюкенен уверен, что в интересах правления Соединенных Штатов нужна разрядка отношений с РФ, а вовсе не курс на дальнейшую конфронтацию.
В своей статье на портале Бьюкенен вспоминает, что американские политики пытались наладить отношения с СССР еще в годы холодной войны. Были целые циклы переговоров между разными лидерами двух мировых держав, которые шаг за шагом вели к разряжению напряженности.
«За 230 лет США ни разу не воевали с Россией. Ни с Романовыми, ни со сталинистами, ни с коммунистами времен “холодной войны”, ни с современным правительством РФ», — подчеркивает Бьюкенен в своей статье.
Автор добавил, что жизненные интересы Соединенных Штатов требуют продолжать тот же курс, который реализовывался на протяжении более чем 200 лет.