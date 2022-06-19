Советник президента РФ Кобяков назвал ПМЭФ глобально востребованной площадкой

«Представители 131 страны, включая Россию, приняли участие. В их числе и представители, как мы их сейчас называем, недружественных — всех без исключения. Но официальных представителей направили только 79 стран. И это дорогого стоит. В 2019 году американцев было 600 человек. В этом году у них приехало в 10 раз меньше. И это понятная ситуация. Поэтому у кого-то было больше представителей, у кого-то — меньше», — отметил Кобяков.