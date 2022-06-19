Советник президента РФ Кобяков назвал ПМЭФ глобально востребованной площадкой

Советник президента России Владимира Путина и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2022 Антон Кобяков подвел итоги состоявшегося форума. Об этом сообщает ФАН, входящий в Медиагруппу «Патриот».
Кобяков рассказал, что на ПМЭФ-2022 было подписано 691 соглашение. Общая сумма сделок составила 5,6 триллиона рублей.
«Представители 131 страны, включая Россию, приняли участие. В их числе и представители, как мы их сейчас называем, недружественных — всех без исключения. Но официальных представителей направили только 79 стран. И это дорогого стоит. В 2019 году американцев было 600 человек. В этом году у них приехало в 10 раз меньше. И это понятная ситуация. Поэтому у кого-то было больше представителей, у кого-то — меньше», — отметил Кобяков.
Однако главным результатом стало то, что подтвердился статус Петербургского экономического форума как мировой востребованной площадки, на которой обсуждаются глобальные вопросы устройства мира.
По словам Кобякова, ПМЭФ год от года становится технологичнее.