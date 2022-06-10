Советник премьера ДНР Гагин: ВСУ пытались нанести удар по зданию администрации республики

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по району Донецка, где находится здание администрации Донецкой Народной Республики, сообщил советник премьер-министра ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что украинские военные обстреляли центральную часть города кассетными боеприпасами, передает РИА Новости. Очевидцы зафиксировали взрыв двух снарядов, один из которых попал в верхний этаж жилого дома.
«Я думаю, что цель была администрация главы республики… В городе сейчас нигде не безопасно», — предположил Гагин.
Ранее, 30 мая, ВСУ произвели наиболее мощный обстрел Донецка с 2014 года. Для ударов по жилым кварталам применялись американские гаубицы М777 и РСЗО «Смерч», несколько человек погибли.