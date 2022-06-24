Советник премьер-министра Венгрии призвал перестать вводить санкции против России

Европейскому союзу необходимо перестать вводить санкции в отношении России из-за проведения специальной военной операции на Украине. Объединению вместо этого стоит настаивать на прекращении огня и начале диалога. Об этом рассказал советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.
Европа в противном случае рискует оказаться на проигравшей стороне из-за проблем в экономике. По словам Орбана, чем больше ограничений введет ЕС, тем больше он вредит самому себе, при том что Россия выживает.
Ранее стало известно, что Москва не сможет договориться с Киевом в тех формах, которые сложились в течение восьми лет. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает URA.RU.