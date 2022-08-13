Советник главы офиса Зеленского Подоляк объяснил, чем грозят переговоры с Москвой

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал возможность возобновления переговорного процесса с российской стороной на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации по защите республик Донбасса.
По его словам, на текущий момент у киевского режима нет причин садиться за стол переговоров с официальной Москвой.
«Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых», — объяснил он, чем грозят переговоры с РФ.
Ранее МИД России назвал для США лучший способ избежать унизительного поражения на Украине. По данным внешнеполитического ведомства, Вашингтону следует уговорить Зеленского вернуться к мирному обсуждению разрешения кризисной ситуации.