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Советник главы офиса Зеленского Подоляк объяснил, чем грозят переговоры с Москвой

Советник главы офиса Зеленского Подоляк объяснил, чем грозят переговоры с Москвой
wikipedia.org/Håkan Henriksson (Narking)/CC BY 3.0

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал возможность возобновления переговорного процесса с российской стороной на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации по защите республик Донбасса.

По его словам, на текущий момент у киевского режима нет причин садиться за стол переговоров с официальной Москвой.

«Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых», — объяснил он, чем грозят переговоры с РФ.

Ранее МИД России назвал для США лучший способ избежать унизительного поражения на Украине. По данным внешнеполитического ведомства, Вашингтону следует уговорить Зеленского вернуться к мирному обсуждению разрешения кризисной ситуации.

михаил подоляк переговоры Украина
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