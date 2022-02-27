Советник главы офиса Зеленского Арестович: войска России заняли Бердянск

Российские военные взяли под контроль Бердянск в Запорожской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Российская армия также заблокировала Херсон, заняла Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

«Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли», — сказал Арестович на брифинге.

Президент России Владимир Путин 24 февраля в ходе обращения к россиянам объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что данное решение было принято вынужденно после просьб о помощи со стороны глав ДНР и ЛНР. Вслед за его заявлением последовали санкции против России.

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