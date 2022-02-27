Советник главы офиса Зеленского Арестович: войска России заняли Бердянск

Советник главы офиса Зеленского Арестович: войска России заняли Бердянск Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Российские военные взяли под контроль Бердянск в Запорожской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Российская армия также заблокировала Херсон, заняла Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

«Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли», — сказал Арестович на брифинге.

Президент России Владимир Путин 24 февраля в ходе обращения к россиянам объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что данное решение было принято вынужденно после просьб о помощи со стороны глав ДНР и ЛНР. Вслед за его заявлением последовали санкции против России.

 
загрузка...
 
бердянск вс рф Донбасс
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru