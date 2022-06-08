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Советник главы Офиса президента Украины Арестович заявил о расколе в ВСУ

Советник главы Офиса президента Украины Арестович заявил о расколе в ВСУ
prt scr youtube.com/Апостроф TV

На фоне сложившейся ситуации в украинской армии наметился раскол. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Арестович подчеркнул, что в ВСУ сейчас началось разделение людей на тех, кто морально посыпался и тех, кто готов биться до конца.

«Время бодрых лозунгов прошло. Ждать контрнаступления мы можем долго. Ждать стабилизации фронта тоже можем долго», — заявил Арестович.

Такое заявление советник офиса украинского президента сделал, комментируя планы поставок вооружения из западных стран на Украину, добавив, что реальные темпы и объемы поставок неизвестны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поставлять Украине оружие, в том числе тяжелое вооружение, передает RT.

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