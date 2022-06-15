Советник главы МВД Украины Геращенко посоветовал Германии не рассчитывать «отсидеться в тихой гавани»

Германия не сможет «отсидеться в тихой гавани», не поставляя Киеву тяжелое вооружение, заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире местного телевидения, передает «ПолитНавигатор».
Украине не хватает того количества вооружений, которое она получает от Запада сегодня, считает политик.
Некоторое время назад Киев просил западные страны предоставить артиллерийские орудия и РСЗО, однако до сих пор их количество исчисляется единицами.
«Поставленных 108-мм гаубиц М777 совершенно недостаточно. Системы реактивного залпового огня MLRS мы просили три месяца, но сегодня их дали американцы четыре, англичане — три. Это для того, чтобы обучать наших ребят. Понятно, обучение нужно, но обучите, пожалуйста, 200-300 наших бригад, чтобы мы могли получить 200-300 систем РСЗО», — призвал замглавы МВД Украины.
Власти Киева задают все больше вопросов о действиях западных союзников, продолжил Геращенко. По его словам, еще до начала спецоперации Украине предоставили лишь бронежилеты и каски.
Германия затягивает с поставками тяжелого вооружения, подчеркнул украинский политик. Он полагает, что у немецких властей не получится «отсидеться в тихой гавани», если они тянут для этого. Геращенко добавил, что конфликт можно закончить лишь одним путем, предоставив Киеву все запрошенное оружие, «не считаясь с целями».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал у представителей посольств страны по всему миру сосредоточиться на «добыче оружия».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.