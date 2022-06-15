Советник главы МВД Украины Геращенко посоветовал Германии не рассчитывать «отсидеться в тихой гавани»

«Поставленных 108-мм гаубиц М777 совершенно недостаточно. Системы реактивного залпового огня MLRS мы просили три месяца, но сегодня их дали американцы четыре, англичане — три. Это для того, чтобы обучать наших ребят. Понятно, обучение нужно, но обучите, пожалуйста, 200-300 наших бригад, чтобы мы могли получить 200-300 систем РСЗО», — призвал замглавы МВД Украины.