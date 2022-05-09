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    Советник главы Крыма: сообщения о взрыве на Крымском мосту являются ложными

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Советник главы Крыма: сообщения о взрыве на Крымском мосту являются ложными

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    pixabay.com

    Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о якобы имевшем место взрыве на Крымском мосту. Об этом он рассказал журналистам.

    Крымский чиновник отметил, что украинский режим решил своими фейками испортить жителям полуострова светлый праздник Победы. Он отметил, что у них это не получится.

    «Крымский мост вечером засияет праздничными огнями, а салют в городах-героях Севастополь и Керчь и в городе воинской славы Феодосии озарит крымское небо», — подчеркнул Крючков.

    Также представитель главы региона добавил, что праздник скоро вернется в Одессу и Киев. Новости украинской стороны о якобы ЧП на Крымском мосту являются «гнустным фейком», а видеоролик — дешевым монтажом, указал он.

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