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Жители освобожденных южных регионов Украины хотели бы
скорейшего вхождения своих территорий в состав России, сообщил советник главы
Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Чиновник отметил, что ситуация на освобожденном юге Украины
стабилизировалась. Однако местным жителям необходимо понимание их дальнейшего
статуса, сообщил РИА
Новости Крючков.
«В разговорах они признаются, что боятся возвращения
украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении
освобожденных территорий в состав России. Люди говорят, что хотят вернуться в
Россию», – заявил советник главы Крыма.
Ранее директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей
Полищук заявил,
что военная спецоперация России завершится, когда будут устранены риски,
связанные с освоением Украины странами НАТО. По словам дипломата, специальная
военная операция на Украине идет в соответствии с планом и завершится, когда
будут выполнены все задачи.