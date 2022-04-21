Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России

Ранее директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей

Полищук заявил,

что военная спецоперация России завершится, когда будут устранены риски,

связанные с освоением Украины странами НАТО. По словам дипломата, специальная

военная операция на Украине идет в соответствии с планом и завершится, когда

будут выполнены все задачи.