Советник главы Крыма Крючков назвал фейком сообщения о бегстве населения из региона

«Сейчас активно распространяются фейки, что после начала специальной военной операции на Украине россияне якобы начали массово бежать из Крыма и продавать свою недвижимость на полуострове. Все это продукт украинской пропаганды. Банальный фейк, который не имеет ничего общего с реальностью», — заявил Крючков в интервью РИА Новости.