Советник главы Крыма Крючков назвал фейком сообщения о бегстве населения из региона

pexels.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

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pexels.com/PD

Сообщения о якобы массовом бегстве населения из Крыма после начала спецоперации на Украине не соответствуют действительности. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее начали распространять информацию, что якобы жители Крыма покидают полуостров.

«Сейчас активно распространяются фейки, что после начала специальной военной операции на Украине россияне якобы начали массово бежать из Крыма и продавать свою недвижимость на полуострове. Все это продукт украинской пропаганды. Банальный фейк, который не имеет ничего общего с реальностью», — заявил Крючков в интервью РИА Новости.

Советник главы Крыма отметил, что в регионе складывается совершенно обратная ситуация. Уже несколько лет там наблюдается повышенный спрос на недвижимость, на полуостров активно переезжают из других российских субъектов, а жилье раскупается еще на стадии котлована.

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