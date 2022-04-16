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    Советник главы ДНР Гагин: украинские военные начнут сокращать сами себя из-за конфликтов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    I-Images/Keystone Press Agency/Globallookpress

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    I-Images/Keystone Press Agency/Globallookpress

    Можно ожидать
    массовой сдачи в плен украинских военных, а также внутренние конфликты среди
    них на этой почве. Об этом заявил в интервью РИА Новости
    советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.

    Кроме тех украинских силовиков, которые будут готовы сдать в плен, есть
    еще и фанатичные националисты. Он выразил надежду, что противник вскоре придет
    к пониманию, что дальнейшее сопротивление бессмысленно.

    «Я предполагаю, что
    возможны даже внутренние конфликты и какие-то внутренние конфликты вплоть до
    боестолкновений внутри, потому что, скажем, фанатики не будут рады тому, что
    кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен, и, возможно, даже будет
    доходить до огневых стычек между ними, и они будут сокращать сами себя»,
    — сказал политик.

    Ранее Киев отказался
    от остающихся в Мариуполе военных и националистов в связи с тем, что они больше
    не представляют для властей интереса. Такое мнение высказал политолог Антон
    Бредихин.

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