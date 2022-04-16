Советник главы ДНР Гагин: украинские военные начнут сокращать сами себя из-за конфликтов

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Можно ожидать
массовой сдачи в плен украинских военных, а также внутренние конфликты среди
них на этой почве. Об этом заявил в интервью РИА Новости
советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.
Кроме тех украинских силовиков, которые будут готовы сдать в плен, есть
еще и фанатичные националисты. Он выразил надежду, что противник вскоре придет
к пониманию, что дальнейшее сопротивление бессмысленно.
«Я предполагаю, что
возможны даже внутренние конфликты и какие-то внутренние конфликты вплоть до
боестолкновений внутри, потому что, скажем, фанатики не будут рады тому, что
кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен, и, возможно, даже будет
доходить до огневых стычек между ними, и они будут сокращать сами себя»,
— сказал политик.
Ранее Киев отказался
от остающихся в Мариуполе военных и националистов в связи с тем, что они больше
не представляют для властей интереса. Такое мнение высказал политолог Антон
Бредихин.