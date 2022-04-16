Советник главы ДНР Гагин: украинские военные начнут сокращать сами себя из-за конфликтов

«Я предполагаю, что

возможны даже внутренние конфликты и какие-то внутренние конфликты вплоть до

боестолкновений внутри, потому что, скажем, фанатики не будут рады тому, что

кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен, и, возможно, даже будет

доходить до огневых стычек между ними, и они будут сокращать сами себя»,

— сказал политик.