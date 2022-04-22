Совет ОАГ сорвал выступление российского посла Антонова на заседании организации

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Российский посол в США Анатолий Антонов не смог выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ). РФ лишилась статуса ее постоянного наблюдателя.
Антонов является постоянным наблюдателем России при организации. Он отметил, что ему не дали выступить ни до, ни после голосования по документу о лишении российской стороны ее полномочий.
«В ходе внеочередного заседания по данной теме постоянному наблюдателю России при Организации было отказано в возможности выступить на заседании ни до, ни после голосования по документу», — уточняется в Telegram-канале дипмиссии.
Совет ОАГ 21 апреля одобрил приостановку статуса России в качестве постоянного наблюдателя. Это связано со спецоперацией по демилитаризации Украины, инициированной Москвой 24 февраля.