Совет директоров «Лукойла» покинул Вагит Алекперов

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Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы нефтяной компании.
По состоянию на 2019 год Алекперову принадлежало 26% акций компании «Лукойл», согласно оценке «Forbes». В марте 2020 года доля бизнесмена в уставном капитале «Лукойла» равнялась 3,11%.
В 2018 году предприниматель впервые заявил в интервью, что ищет преемника на свою должность. Кадровые перестановки, по его словам, могли произойти в компании в 2023 году.
Компания «Лукойл» ранее заявила, что у нее не хватает мощностей для хранения мазута. Во избежание этого она предложила временно отменить высокие штрафы за вред экологии и перенаправить избытки мазута на ТЭЦ.
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