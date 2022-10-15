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Совесть, честь и братство: актер Сергей Плотников о главных ценностях в фильме «Лучшие в аду»

Совесть, честь и братство: актер Сергей Плотников о главных ценностях в фильме «Лучшие в аду»
кадр из фильма «Лучшие в аду»

Фильмы, подобные новому российскому боевику «Лучшие в аду», показывают настоящих Героев. Именно такие ленты необходимо снимать, ведь главные персонажи становятся настоящими примерами для подражания. Об этом заявил заслуженный артист РФ Сергей Плотников в беседе с «Народными Новостями».

Предпремьерный показ фильма Евгения Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду» от кинокомпании Aurum Production состоялся 4 октября в кинотеатре сети «Формула кино» в Петербурге, а уже на следующий день фильм стал доступен в социальной сети ЯRUS. Киноленту уже успели посмотреть около четырех миллионов зрителей.

Кадр из сериала “Мент в законе-9”

Сергей Плотников отметил, что, прежде всего, главной задачей искусства является демонстрация Героев, чтобы люди брали с них пример.

«Герои были и в моей жизни — Степан Степанович Круча, которого я сыграл. Да, это вымышленный герой, но все равно должно быть что-то такое», — уточнил актер.

Как отметил собеседник НН, в фильме «Лучшие в аду» главную роль исполняет Алексей Кравченко, который ранее никогда не играл отрицательных персонажей. Ведь именно положительные герои своими поступками формируют правильные жизненные установки, что откликается в душах и мыслях людей.

«Вот, например, я смотрю на Кравченко и думаю, что он никогда не будет играть подлецов, негодяев, извергов и извращенцев. Поэтому именно актеры, которые никогда не играли отрицательных ролей, должны сниматься в настоящем патриотическом кино», — подчеркнул артист.

кадр из фильма «Лучшие в аду»
кадр из фильма «Лучшие в аду»

Он также добавил, что ленты, подобные боевику «Лучшие в аду», сегодня очень нужны зрителям.

«Ведь они повышают авторитет военных. Глядя на персонажей таких фильмов, многие молодые люди берут с них пример и служат во славу Отечества. Они видят, что там есть совесть, честь и братство. Это восхваляется в подобных кинокартинах», — отметил Плотников.

При этом он уточнил, что западные фильмы повествуют о чуждых российским зрителям реалиях.

«У них своя борьба, у нас — своя!» — заключил актер.

Сюжет фильма «Лучшие в аду» рассказывает о современных вооруженных конфликтах, а также о боевых задачах и взаимодействии разных видов войск. В картине блестяще показана операция отряда ЧВК «Вагнера». На постере, презентующем картину, можно увидеть девиз его главных героев.

«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит надпись.

Главные роли в фильме «Лучшие в аду» исполнили Алексей Кравченко, Георгий Болонев, Дмитрий Мурашев и другие популярные артисты театра и кино.

Напомним, что кинокомпания Aurum Production выпустила такие патриотические фильмы, как «Турист», «Ржев» и известную картину о Донбассе «Солнцепек».

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RusNewsToday24
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