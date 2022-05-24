Совершившего поджог машины петербуржца задержали при попытке угона другого авто

Хозяин первого транспортного средства обратился в полицию, отметив, что огонь полностью уничтожил его машину. В ходе патрулирования специалисты заметили гражданина, который собирался уехать на чужом авто. Стражи порядка установили, что он может быть причастен к первому преступлению.