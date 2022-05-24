Совершившего поджог машины петербуржца задержали при попытке угона другого авто

Правоохранители Петербурга задержали 20-летнего мужчину по подозрению в поджоге «Лады». Предполагаемого злоумышленника поймали, когда он пытался угнать другой автомобиль. Об этом сообщает 78.ru.
Хозяин первого транспортного средства обратился в полицию, отметив, что огонь полностью уничтожил его машину. В ходе патрулирования специалисты заметили гражданина, который собирался уехать на чужом авто. Стражи порядка установили, что он может быть причастен к первому преступлению.
Выясняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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