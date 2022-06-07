Технологии0

Совершенно новый продукт Apple придётся подождать ещё год. Гарнитура смешанной реальности компании выйдет ближе к WWDC 2023

Совершенно новый продукт Apple придётся подождать ещё год. Гарнитура смешанной реальности компании выйдет ближе к WWDC 2023

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Мероприятие WWDC 2022 завершилось, но Apple так и не представила свою гарнитуру смешанной реальности, как утверждали некоторые слухи. Согласно новым данным, компания покажет устройство в начале следующего года. 


Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что Apple анонсирует гарнитуру в январе, но перенесёт старт продаж на второй квартал. Предзаказы компания тоже начнёт принимать во втором квартале.  

Купить гарнитуру можно будет когда-то в конце второго квартала перед WWDC 2023. То есть фактически ждать ещё целый год.  

Учитывая немало слухов касательно перегрева и производительности гарнитуры, такое решение Apple вполне ожидаемое. Конечно, с поправкой на то, что проблемы действительно имеют место. 

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
apple
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.