Совершенно новый продукт Apple придётся подождать ещё год. Гарнитура смешанной реальности компании выйдет ближе к WWDC 2023

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Мероприятие WWDC 2022 завершилось, но Apple так и не представила свою гарнитуру смешанной реальности, как утверждали некоторые слухи. Согласно новым данным, компания покажет устройство в начале следующего года.





Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что Apple анонсирует гарнитуру в январе, но перенесёт старт продаж на второй квартал. Предзаказы компания тоже начнёт принимать во втором квартале.

Купить гарнитуру можно будет когда-то в конце второго квартала перед WWDC 2023. То есть фактически ждать ещё целый год.

Учитывая немало слухов касательно перегрева и производительности гарнитуры, такое решение Apple вполне ожидаемое. Конечно, с поправкой на то, что проблемы действительно имеют место.