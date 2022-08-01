Совершенно без какой-то изюминки, но зато очень дёшево. Представлены 30-долларовые наушники OnePlus Nord Buds CE

Компания OnePlus выпустила новые доступные полностью беспроводные наушники под названием Nord Buds CE.





На рынке Индии устройство оценили в 29 долларов. Новинка представляет собой наушники-вкладыши с излучателями диаметром 13,4 мм. Они поддерживают Bluetooth 5.2, предлагают защиту от влаги и пыли (IPx4) и весят всего по 3,5 г каждый. Автономность заявлена равной 4,5 часа, а с футляром выходит уже 20 часов. При этом есть быстрая зарядка: 10 минут достаточно для 81 минуты работы.

Из поддерживаемых кодеков есть лишь AAC и SBC. Также можно отметить функцию интеллектуального шумоподавления при звонках, но это не активное шумоподавление, которое всем знакомо по более дорогим наушникам.