Совбез ООН напомнил об обязательствах стран решать споры мирными средствами

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что около 5,5 млн беженцев с Украины переселились в соседние страны с начала специальной операции России. Сотни украинцев вынуждены ожидать решения миграционных служб США об их приеме в палаточных лагерях в мексиканском городе Тихуана.