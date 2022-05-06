Совбез ООН напомнил об обязательствах стран решать споры мирными средствами

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Совбез ООН напомнил об обязательствах государств решать споры мирными средствами. Об этом говорится в принятом 6 мая заявлении председательствующих в СБ организации США по ситуации на Украине.
Председатель Совбеза ООН принял заявление по теме украинского кризиса впервые с начала российской специальной военной операции.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что около 5,5 млн беженцев с Украины переселились в соседние страны с начала специальной операции России. Сотни украинцев вынуждены ожидать решения миграционных служб США об их приеме в палаточных лагерях в мексиканском городе Тихуана.
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