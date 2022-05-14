Совбез Германии изучает вопрос поставок на Украину зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM

Ранее стало известно, что Германия не смогла обеспечить своевременные поставки на Украину гаубиц Gepard, так как власти страны не смогли найти подходящие боеприпасы. Дело в том, что снаряды производит Швейцарии, запрещающая реэкспортировать их в зону боевых действий.