Совбез Германии изучает вопрос поставок на Украину зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM

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Федеральный совет безопасности Германии изучает возможность поставок на Украину зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники.
По данным СМИ, Киев готов приобрести десяти систем противовоздушной обороны, разработанных компанией Diehl Defence. Если сделка будет одобрена, первые комплексы могут быть развернуты на Украине уже в ноябре. Обучение украинских операторов системы будет проводиться в Германии.
Ранее стало известно, что Германия не смогла обеспечить своевременные поставки на Украину гаубиц Gepard, так как власти страны не смогли найти подходящие боеприпасы. Дело в том, что снаряды производит Швейцарии, запрещающая реэкспортировать их в зону боевых действий.
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