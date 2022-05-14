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    Совбез Германии изучает вопрос поставок на Украину зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Совбез Германии изучает вопрос поставок на Украину зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM

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    pixabay.com

    Федеральный совет безопасности Германии изучает возможность поставок на Украину зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники.

    По данным СМИ, Киев готов приобрести десяти систем противовоздушной обороны, разработанных компанией Diehl Defence. Если сделка будет одобрена, первые комплексы могут быть развернуты на Украине уже в ноябре. Обучение украинских операторов системы будет проводиться в Германии.

    Ранее стало известно, что Германия не смогла обеспечить своевременные поставки на Украину гаубиц Gepard, так как власти страны не смогли найти подходящие боеприпасы. Дело в том, что снаряды производит Швейцарии, запрещающая реэкспортировать их в зону боевых действий.

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