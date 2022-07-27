South China Morning Post: Китай вынудит Пелоси отказаться от поездки на Тайвань

Визит председателя американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к серьезному конфликту между США и Китаем, сказано в статье South China Morning Post.
Профессор Шанхайского университета политологии и права Ни Лэсюн отметил, что Пекин начал вести себя более агрессивно после сокращения военно-технического разрыва с Вашингтоном. КНР больше не собирается терпеть провокации и вызовы со стороны Соединенных Штатов.
«Пекин обладает колоссальными средствами, чтобы подтолкнуть Пелоси отказаться от своего плана. Что касается военных вариантов, НОАК, к примеру, может объявить бесполетную зону и ограниченный район плавания для военных учений вблизи Тайваньского пролива, вынудив самолет Пелоси сделать крюк, если она будет настаивать на посещении Тайваня», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что американская администрация предупредила Нэнси Пелоси о рисках из-за возможного визита на Тайвань, передает телеканал RT.