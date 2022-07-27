South China Morning Post: Китай вынудит Пелоси отказаться от поездки на Тайвань

«Пекин обладает колоссальными средствами, чтобы подтолкнуть Пелоси отказаться от своего плана. Что касается военных вариантов, НОАК, к примеру, может объявить бесполетную зону и ограниченный район плавания для военных учений вблизи Тайваньского пролива, вынудив самолет Пелоси сделать крюк, если она будет настаивать на посещении Тайваня», — говорится в материале.