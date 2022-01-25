Соус для макарон: 10 потрясающих вариантов

Правильно подобранный соус для макарон может превратить банальный гарнир в блюдо высокой кухни. И это необязательно уже классические для нас карбонара и болоньезе. Соус можно приготовить буквально из всего, что есть на вашей кухне. Главное — не бояться экспериментировать и пробовать новое!
Подлива для макарон сделает из практически безвкусного блюда сытный, аппетитный и ароматный ужин. Спешу поделиться с вами любимыми сочетаниями ингредиентов. Забудьте о таких банальных блюдах как макароны по-флотски и макароны с сыром. Пора открывать для себя мир вкусной пасты!
Какой соус для макарон приготовить: 10 вариантов
Сливочный соус
Ингредиенты
- 1 стак. сливок
- 2 луковицы
- 4 зуб. чеснока
- 500 г помидоров
- 1 ст. л. сливочного масла
- оливковое масло по вкусу
- 1 ст. л. сахара
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- базилик по вкусу
- сушеная мелисса по вкусу
Приготовление
- Нарежьте чеснок пластинами и обжарьте его до золотистого цвета на сковороде в оливковом масле. Уберите чеснок со сковороды.
- Нарежьте лук и обжарьте его на чесночном масле.
- Снимите кожуру с помидоров, мелко нарежьте их и отправьте на сковороду к луку.
- Туда же добавьте базилик, сливочное масло, соль и черный перец. Готовьте 15 минут, периодически помешивая ингредиенты.
- Влейте на сковороду жирные сливки (можно заменить сметаной) и добавьте мелиссу. Перемешайте.
Овощной соус
Ингредиенты
- 400 г помидоров
- 1 сельдерей
- 2 луковицы
- томатная паста по вкусу
- 1 болгарский перец
- оливковое масло по вкусу
- 1 кабачок
- 300 г тыквы
- лавровый лист по вкусу
- базилик по вкусу
- розмарин по вкусу
- тимьян по вкусу
- 3 зуб. чеснока
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- вода по вкусу
Приготовление
- Мелко нарежьте овощи. Тушите их в глубокой сковороде или сотейнике с добавлением оливкового масла около 25 минут.
- Добавьте томатную пасту и специи, перемешайте соус.
Сырный соус
Ингредиенты
- 2 ст. л. пшеничной муки
- 1 стак. молока
- 50 г сливочного масла
- 200 г твердого сыра
- растительное масло по вкусу
- тмин по вкусу
- базилик по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Мелко нарежьте луковицу и обжарьте ее в растительном масле до золотистого цвета.
- Влейте молоко и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.
- Добавьте сливочное масло, специи и тертый сыр, перемешайте.
Соус из курицы
Ингредиенты
- 1 куриная грудка
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- базилик по вкусу
- растительное масло по вкусу
- вода по вкусу
- 1 стак. сметаны
- 2 ст. л. муки
- 1 луковица
- 3 зуб. чеснока
Приготовление
- Куриную грудку нарежьте соломкой и обжарьте до золотистости на сковороде с растительным маслом.
- Нарежьте лук кубиком и добавьте его к курице, перемешайте.
- Всыпьте на сковороду муку и готовьте, пока она не станет цвета карамели.
- Влейте немного воды и тушите ингредиенты на слабом огне 20 минут.
- Добавьте сметану, соль и специи по вкусу, пропущенный через пресс чеснок и перемешайте.
Соус из курицы с грибами
Ингредиенты
- 1 куриная грудка
- 2 луковицы
- 300 г шампиньонов
- 2 ст. л. сливочного масла
- сметана по вкусу
- зелень по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- растительное масло по вкусу
Приготовление
- Нарежьте куриную грудку и обжарьте ее на сковороде с растительным маслом до золотистости.
- Луковицы нарежьте кубиками и добавьте к курице. Готовьте ингредиенты еще 10 минут.
- Нарежьте грибы и добавьте их на сковороду вместе со сливочным маслом. Готовьте соус еще до 10 минут.
- В конце отправьте в соус рубленую зелень, сметану, соль и перец, перемешайте.
Соус из курицы с помидорами
Ингредиенты
- 300 г куриного филе
- 2 луковицы
- 500 г помидоров
- базилик по вкусу
- розмарин по вкусу
- душица по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 0,5 ч. л. сахара
- растительное масло по вкусу
- 3 зуб. чеснока
- вода по вкусу
Приготовление
- Обжарьте нарезанное куриное филе до золотистости в растительном масле.
- Нарежьте репчатый лук, добавьте его на сковороду и тушите ингредиенты около 5 минут.
- Снимите с помидоров кожуру, измельчите их и добавьте на сковороду вместе с небольшим количеством воды.
- Всыпьте соль, сахар и специи по вкусу, перемешайте и тушите соус до готовности.
- За 5 минут до конца приготовления добавьте к ингредиентам пропущенный через пресс или нарезанный чеснок.
Соус из шпината
Ингредиенты
- 500 г шпината
- оливковое масло по вкусу
- 50 г сливочного масла
- 1 стак. сметаны
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- базилик по вкусу
Приготовление
- Нарежьте шпинат мелкими кусочками и тушите его на сковороде в оливковом масле.
- Добавьте все остальные ингредиенты, перемешайте и готовьте соус еще 10 минут.
Соус из свинины
Ингредиенты
- 300 г свинины
- 2 луковицы
- 2 моркови
- томатная паста по вкусу
- чеснок по вкусу
- зелень по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- вода по вкусу
- растительное масло по вкусу
Приготовление
- Нарежьте мясо кусочками и обжарьте его на сковороде с растительным маслом до образования корочки.
- Тем временем нарежьте лук и морковь. Добавьте их к свинине вместе с водой (можно заменить бульоном).
- За несколько минут до конца приготовления добавьте рубленую зелень, чеснок, специи и томатную пасту. Перемешайте.
Тушите ингредиенты до готовности.
Соус из говядины
Ингредиенты
- 300 г говядины
- 2 луковицы
- вода по вкусу
- 2 моркови
- 1 стак. сливок
- 2 ст. л. муки
- чеснок по вкусу
- зелень по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- растительное масло по вкусу
Приготовление
- Мелко нарежьте мясо и обжарьте его в растительном масле до образования румяной корочки.
- Нарежьте лук и морковь. Добавьте овощи к мясу, залейте ингредиенты водой и тушите на слабом огне.
- На другой сковороде обжарьте муку, добавив немного сливок и воды.
- Добавьте к мучной смеси соль и перец, перемешайте. Влейте соус к мясу.
- В конце приготовления добавьте на сковороду чеснок и рубленую зелень.
Паста болоньезе с болгарским перцем
Ингредиенты
- 4 ст. л. оливкового масла
- 3 луковицы
- 250 г копченого бекона
- 3 зуб. чеснока
- 1 кг говяжьего фарша
- 3 болгарских перца
- 350 мл красного вина
- 375 мл молока
- 800 г консервированных помидоров
- 3 ст. л. сахара
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 750 г макарон
- 3 ст. л. орегано
- 100 г пармезана
Приготовление
- Нарежьте бекон, лук и чеснок. Обжарьте ингредиенты на среднем огне.
- Добавьте на сковороду говяжий фарш и готовьте ингредиенты 5 минут.
- Очистите и нарежьте болгарский перец, всыпьте его к остальным продуктам и готовьте их еще 5 минут.
- Влейте вино и перемешайте. Когда половина испарится, посолите и поперчите соус.
- Влейте молоко, добавьте орегано, сахар и мелко нарезанные томаты. Тушите ингредиенты под крышкой на медленном огне 1 час.
- Отварите макароны, добавьте к ним перец и оливковое масло.
- Полейте пасту соусом и посыпьте тертым пармезаном.
Выбирайте любой соус для пасты и пробуйте усовершенствовать привычный гарнир! С этими подливами вы полюбите макароны еще больше и начнете готовить их чаще. Согласитесь, макароны с сырным соусом и макароны с соусом из говядины — это уже два совершенно разных блюда! А как готовите пасту вы?
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