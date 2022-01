Соус для макарон: 10 потрясающих вариантов

Правильно подобранный соус для макарон может превратить банальный гарнир в блюдо высокой кухни. И это необязательно уже классические для нас карбонара и болоньезе. Соус можно приготовить буквально из всего, что есть на вашей кухне. Главное — не бояться экспериментировать и пробовать новое!

Подлива для макарон сделает из практически безвкусного блюда сытный, аппетитный и ароматный ужин. Спешу поделиться с вами любимыми сочетаниями ингредиентов. Забудьте о таких банальных блюдах как макароны по-флотски и макароны с сыром. Пора открывать для себя мир вкусной пасты!

Какой соус для макарон приготовить: 10 вариантов

Сливочный соус

Ингредиенты

1 стак. сливок

2 луковицы

4 зуб. чеснока

500 г помидоров

1 ст. л. сливочного масла

оливковое масло по вкусу

1 ст. л. сахара

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

базилик по вкусу

сушеная мелисса по вкусу

Приготовление

Нарежьте чеснок пластинами и обжарьте его до золотистого цвета на сковороде в оливковом масле. Уберите чеснок со сковороды. Нарежьте лук и обжарьте его на чесночном масле. Снимите кожуру с помидоров, мелко нарежьте их и отправьте на сковороду к луку. Туда же добавьте базилик, сливочное масло, соль и черный перец. Готовьте 15 минут, периодически помешивая ингредиенты. Влейте на сковороду жирные сливки (можно заменить сметаной) и добавьте мелиссу. Перемешайте.

Овощной соус

Ингредиенты

400 г помидоров

1 сельдерей

2 луковицы

томатная паста по вкусу

1 болгарский перец

оливковое масло по вкусу

1 кабачок

300 г тыквы

лавровый лист по вкусу

базилик по вкусу

розмарин по вкусу

тимьян по вкусу

3 зуб. чеснока

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

вода по вкусу

Приготовление

Мелко нарежьте овощи. Тушите их в глубокой сковороде или сотейнике с добавлением оливкового масла около 25 минут. Добавьте томатную пасту и специи, перемешайте соус.

Сырный соус

Ингредиенты

2 ст. л. пшеничной муки

1 стак. молока

50 г сливочного масла

200 г твердого сыра

растительное масло по вкусу

тмин по вкусу

базилик по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Мелко нарежьте луковицу и обжарьте ее в растительном масле до золотистого цвета. Влейте молоко и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Добавьте сливочное масло, специи и тертый сыр, перемешайте.

Соус из курицы

Ингредиенты

1 куриная грудка

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

базилик по вкусу

растительное масло по вкусу

вода по вкусу

1 стак. сметаны

2 ст. л. муки

1 луковица

3 зуб. чеснока

Приготовление

Куриную грудку нарежьте соломкой и обжарьте до золотистости на сковороде с растительным маслом. Нарежьте лук кубиком и добавьте его к курице, перемешайте. Всыпьте на сковороду муку и готовьте, пока она не станет цвета карамели. Влейте немного воды и тушите ингредиенты на слабом огне 20 минут. Добавьте сметану, соль и специи по вкусу, пропущенный через пресс чеснок и перемешайте.

Соус из курицы с грибами

Ингредиенты

1 куриная грудка

2 луковицы

300 г шампиньонов

2 ст. л. сливочного масла

сметана по вкусу

зелень по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

растительное масло по вкусу

Приготовление

Нарежьте куриную грудку и обжарьте ее на сковороде с растительным маслом до золотистости. Луковицы нарежьте кубиками и добавьте к курице. Готовьте ингредиенты еще 10 минут. Нарежьте грибы и добавьте их на сковороду вместе со сливочным маслом. Готовьте соус еще до 10 минут. В конце отправьте в соус рубленую зелень, сметану, соль и перец, перемешайте.

Соус из курицы с помидорами

Ингредиенты

300 г куриного филе

2 луковицы

500 г помидоров

базилик по вкусу

розмарин по вкусу

душица по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

0,5 ч. л. сахара

растительное масло по вкусу

3 зуб. чеснока

вода по вкусу

Приготовление

Обжарьте нарезанное куриное филе до золотистости в растительном масле. Нарежьте репчатый лук, добавьте его на сковороду и тушите ингредиенты около 5 минут. Снимите с помидоров кожуру, измельчите их и добавьте на сковороду вместе с небольшим количеством воды. Всыпьте соль, сахар и специи по вкусу, перемешайте и тушите соус до готовности. За 5 минут до конца приготовления добавьте к ингредиентам пропущенный через пресс или нарезанный чеснок.

Соус из шпината

Ингредиенты

500 г шпината

оливковое масло по вкусу

50 г сливочного масла

1 стак. сметаны

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

базилик по вкусу

Приготовление

Нарежьте шпинат мелкими кусочками и тушите его на сковороде в оливковом масле. Добавьте все остальные ингредиенты, перемешайте и готовьте соус еще 10 минут.

Соус из свинины

Ингредиенты

300 г свинины

2 луковицы

2 моркови

томатная паста по вкусу

чеснок по вкусу

зелень по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

вода по вкусу

растительное масло по вкусу

Приготовление

Нарежьте мясо кусочками и обжарьте его на сковороде с растительным маслом до образования корочки. Тем временем нарежьте лук и морковь. Добавьте их к свинине вместе с водой (можно заменить бульоном). Тушите ингредиенты до готовности. За несколько минут до конца приготовления добавьте рубленую зелень, чеснок, специи и томатную пасту. Перемешайте.

Соус из говядины

Ингредиенты

300 г говядины

2 луковицы

вода по вкусу

2 моркови

1 стак. сливок

2 ст. л. муки

чеснок по вкусу

зелень по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

растительное масло по вкусу

Приготовление

Мелко нарежьте мясо и обжарьте его в растительном масле до образования румяной корочки. Нарежьте лук и морковь. Добавьте овощи к мясу, залейте ингредиенты водой и тушите на слабом огне. На другой сковороде обжарьте муку, добавив немного сливок и воды. Добавьте к мучной смеси соль и перец, перемешайте. Влейте соус к мясу. В конце приготовления добавьте на сковороду чеснок и рубленую зелень.

Паста болоньезе с болгарским перцем

Ингредиенты

4 ст. л. оливкового масла

3 луковицы

250 г копченого бекона

3 зуб. чеснока

1 кг говяжьего фарша

3 болгарских перца

350 мл красного вина

375 мл молока

800 г консервированных помидоров

3 ст. л. сахара

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

750 г макарон

3 ст. л. орегано

100 г пармезана

Приготовление

Нарежьте бекон, лук и чеснок. Обжарьте ингредиенты на среднем огне. Добавьте на сковороду говяжий фарш и готовьте ингредиенты 5 минут. Очистите и нарежьте болгарский перец, всыпьте его к остальным продуктам и готовьте их еще 5 минут. Влейте вино и перемешайте. Когда половина испарится, посолите и поперчите соус. Влейте молоко, добавьте орегано, сахар и мелко нарезанные томаты. Тушите ингредиенты под крышкой на медленном огне 1 час. Отварите макароны, добавьте к ним перец и оливковое масло. Полейте пасту соусом и посыпьте тертым пармезаном.

Выбирайте любой соус для пасты и пробуйте усовершенствовать привычный гарнир! С этими подливами вы полюбите макароны еще больше и начнете готовить их чаще. Согласитесь, макароны с сырным соусом и макароны с соусом из говядины — это уже два совершенно разных блюда! А как готовите пасту вы?

