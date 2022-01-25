Соус для макарон: 10 потрясающих вариантов

Соус для макарон: 10 потрясающих вариантов Полезные советы
На чтение 6 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено


Правильно подобранный соус для макарон может превратить банальный гарнир в блюдо высокой кухни. И это необязательно уже классические для нас карбонара и болоньезе. Соус можно приготовить буквально из всего, что есть на вашей кухне. Главное — не бояться экспериментировать и пробовать новое!

Подлива для макарон сделает из практически безвкусного блюда сытный, аппетитный и ароматный ужин. Спешу поделиться с вами любимыми сочетаниями ингредиентов. Забудьте о таких банальных блюдах как макароны по-флотски и макароны с сыром. Пора открывать для себя мир вкусной пасты!

Содержание
  1. Какой соус для макарон приготовить: 10 вариантов
  2. Сливочный соус
  3. Овощной соус
  4. Сырный соус
  5. Соус из курицы
  6. Соус из курицы с грибами
  7. Соус из курицы с помидорами
  8. Соус из шпината
  9. Соус из свинины
  10. Соус из говядины
  11. Паста болоньезе с болгарским перцем

Какой соус для макарон приготовить: 10 вариантов

Сливочный соус

Ингредиенты

  • 1 стак. сливок
  • 2 луковицы
  • 4 зуб. чеснока
  • 500 г помидоров
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • оливковое масло по вкусу
  • 1 ст. л. сахара
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • базилик по вкусу
  • сушеная мелисса по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте чеснок пластинами и обжарьте его до золотистого цвета на сковороде в оливковом масле. Уберите чеснок со сковороды.
  2. Нарежьте лук и обжарьте его на чесночном масле.
  3. Снимите кожуру с помидоров, мелко нарежьте их и отправьте на сковороду к луку.
  4. Туда же добавьте базилик, сливочное масло, соль и черный перец. Готовьте 15 минут, периодически помешивая ингредиенты.
  5. Влейте на сковороду жирные сливки (можно заменить сметаной) и добавьте мелиссу. Перемешайте.

Овощной соус

Ингредиенты

  • 400 г помидоров
  • 1 сельдерей
  • 2 луковицы
  • томатная паста по вкусу
  • 1 болгарский перец
  • оливковое масло по вкусу
  • 1 кабачок
  • 300 г тыквы
  • лавровый лист по вкусу
  • базилик по вкусу
  • розмарин по вкусу
  • тимьян по вкусу
  • 3 зуб. чеснока
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • вода по вкусу

Приготовление

  1. Мелко нарежьте овощи. Тушите их в глубокой сковороде или сотейнике с добавлением оливкового масла около 25 минут.
  2. Добавьте томатную пасту и специи, перемешайте соус.

Сырный соус

Ингредиенты

  • 2 ст. л. пшеничной муки
  • 1 стак. молока
  • 50 г сливочного масла
  • 200 г твердого сыра
  • растительное масло по вкусу
  • тмин по вкусу
  • базилик по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Мелко нарежьте луковицу и обжарьте ее в растительном масле до золотистого цвета.
  2. Влейте молоко и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.
  3. Добавьте сливочное масло, специи и тертый сыр, перемешайте.

Соус из курицы

Ингредиенты

  • 1 куриная грудка
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • базилик по вкусу
  • растительное масло по вкусу
  • вода по вкусу
  • 1 стак. сметаны
  • 2 ст. л. муки
  • 1 луковица
  • 3 зуб. чеснока

Приготовление

  1. Куриную грудку нарежьте соломкой и обжарьте до золотистости на сковороде с растительным маслом.
  2. Нарежьте лук кубиком и добавьте его к курице, перемешайте.
  3. Всыпьте на сковороду муку и готовьте, пока она не станет цвета карамели.
  4. Влейте немного воды и тушите ингредиенты на слабом огне 20 минут.
  5. Добавьте сметану, соль и специи по вкусу, пропущенный через пресс чеснок и перемешайте.

Соус из курицы с грибами

Ингредиенты

  • 1 куриная грудка
  • 2 луковицы
  • 300 г шампиньонов
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • сметана по вкусу
  • зелень по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • растительное масло по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте куриную грудку и обжарьте ее на сковороде с растительным маслом до золотистости.
  2. Луковицы нарежьте кубиками и добавьте к курице. Готовьте ингредиенты еще 10 минут.
  3. Нарежьте грибы и добавьте их на сковороду вместе со сливочным маслом. Готовьте соус еще до 10 минут.
  4. В конце отправьте в соус рубленую зелень, сметану, соль и перец, перемешайте.

Соус из курицы с помидорами

Ингредиенты

  • 300 г куриного филе
  • 2 луковицы
  • 500 г помидоров
  • базилик по вкусу
  • розмарин по вкусу
  • душица по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 0,5 ч. л. сахара
  • растительное масло по вкусу
  • 3 зуб. чеснока
  • вода по вкусу

Приготовление

  1. Обжарьте нарезанное куриное филе до золотистости в растительном масле.
  2. Нарежьте репчатый лук, добавьте его на сковороду и тушите ингредиенты около 5 минут.
  3. Снимите с помидоров кожуру, измельчите их и добавьте на сковороду вместе с небольшим количеством воды.
  4. Всыпьте соль, сахар и специи по вкусу, перемешайте и тушите соус до готовности.
  5. За 5 минут до конца приготовления добавьте к ингредиентам пропущенный через пресс или нарезанный чеснок.

Соус из шпината

Ингредиенты

  • 500 г шпината
  • оливковое масло по вкусу
  • 50 г сливочного масла
  • 1 стак. сметаны
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • базилик по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте шпинат мелкими кусочками и тушите его на сковороде в оливковом масле.
  2. Добавьте все остальные ингредиенты, перемешайте и готовьте соус еще 10 минут.

Соус из свинины

Ингредиенты

  • 300 г свинины
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • томатная паста по вкусу
  • чеснок по вкусу
  • зелень по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • вода по вкусу
  • растительное масло по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте мясо кусочками и обжарьте его на сковороде с растительным маслом до образования корочки.
  2. Тем временем нарежьте лук и морковь. Добавьте их к свинине вместе с водой (можно заменить бульоном).

    3. Тушите ингредиенты до готовности.

  3. За несколько минут до конца приготовления добавьте рубленую зелень, чеснок, специи и томатную пасту. Перемешайте.

Соус из говядины

Ингредиенты

  • 300 г говядины
  • 2 луковицы
  • вода по вкусу
  • 2 моркови
  • 1 стак. сливок
  • 2 ст. л. муки
  • чеснок по вкусу
  • зелень по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • растительное масло по вкусу

Приготовление

  1. Мелко нарежьте мясо и обжарьте его в растительном масле до образования румяной корочки.
  2. Нарежьте лук и морковь. Добавьте овощи к мясу, залейте ингредиенты водой и тушите на слабом огне.
  3. На другой сковороде обжарьте муку, добавив немного сливок и воды.
  4. Добавьте к мучной смеси соль и перец, перемешайте. Влейте соус к мясу.
  5. В конце приготовления добавьте на сковороду чеснок и рубленую зелень.

Паста болоньезе с болгарским перцем

Ингредиенты

  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 3 луковицы
  • 250 г копченого бекона
  • 3 зуб. чеснока
  • 1 кг говяжьего фарша
  • 3 болгарских перца
  • 350 мл красного вина
  • 375 мл молока
  • 800 г консервированных помидоров
  • 3 ст. л. сахара
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 750 г макарон
  • 3 ст. л. орегано
  • 100 г пармезана

Приготовление

  1. Нарежьте бекон, лук и чеснок. Обжарьте ингредиенты на среднем огне.
  2. Добавьте на сковороду говяжий фарш и готовьте ингредиенты 5 минут.
  3. Очистите и нарежьте болгарский перец, всыпьте его к остальным продуктам и готовьте их еще 5 минут.
  4. Влейте вино и перемешайте. Когда половина испарится, посолите и поперчите соус.
  5. Влейте молоко, добавьте орегано, сахар и мелко нарезанные томаты. Тушите ингредиенты под крышкой на медленном огне 1 час.
  6. Отварите макароны, добавьте к ним перец и оливковое масло.
  7. Полейте пасту соусом и посыпьте тертым пармезаном.

Выбирайте любой соус для пасты и пробуйте усовершенствовать привычный гарнир! С этими подливами вы полюбите макароны еще больше и начнете готовить их чаще. Согласитесь, макароны с сырным соусом и макароны с соусом из говядины — это уже два совершенно разных блюда! А как готовите пасту вы?

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