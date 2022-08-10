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Соучредитель Amnesty International ушел с поста из-за скандального доклада о ВСУ

Соучредитель Amnesty International ушел с поста из-за скандального доклада о ВСУ
globallookpress/Atilano Garcia

Сооснователь шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг покинул компанию спустя 60 лет после начала сотрудничества. Причиной его внезапного ухода стал скандальный доклад о действиях ВСУ.

Вестберг не согласился с содержимым документов, обвиняющих Украину в нарушении законов. Он рассказал о своем решении в беседе с Svenska Dagbladet.

«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество (с этой организацией — Прим. ред.)», — указал один из создателей компании.

Вестберг основал компанию Amnesty Sweden в 1964 году совместно с Гансом Йораном Франком. Помимо этого он один из членов Нобелевского комитета по литературе с 1998 года.

Ранее в докладе правозащитной организации Amnesty International признали нарушение украинскими войсками международных правовых норм, пишет RT.

Amnesty International Вестберг ВСУ
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