Соучредитель Amnesty International ушел с поста из-за скандального доклада о ВСУ

Сооснователь шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг покинул компанию спустя 60 лет после начала сотрудничества. Причиной его внезапного ухода стал скандальный доклад о действиях ВСУ.
Вестберг не согласился с содержимым документов, обвиняющих Украину в нарушении законов. Он рассказал о своем решении в беседе с Svenska Dagbladet.
«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество (с этой организацией — Прим. ред.)», — указал один из создателей компании.
Вестберг основал компанию Amnesty Sweden в 1964 году совместно с Гансом Йораном Франком. Помимо этого он один из членов Нобелевского комитета по литературе с 1998 года.
Ранее в докладе правозащитной организации Amnesty International признали нарушение украинскими войсками международных правовых норм, пишет RT.