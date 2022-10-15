Соцсеть ЯRUS запускает собственную интернатуру

Команда ЯRUS запустила мини-проект интернатуры в начале лета. Участниками программы стали два человека без высшего образования. Один претендент не справился, а второй обучался теории и практике четыре месяца и в итоге стал сотрудником соцсети. Теперь он участвует в разработке доппродуктов приложения.