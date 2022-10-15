Соцсеть ЯRUS запускает собственную интернатуру

Социальная сеть ЯRUS объявила о запуске собственной интернатуры. Лучшие выпускники этой программы получат интересную работу в команде платформы.
Мировые IT-гиганты давно устраивают стажировки для студентов из профильных вузов. По их итогам из сотни претендентов два–три человека могут получить должность в компании и высокую зарплату. Такая практика полезна и для руководителя направления, который развивает навыки, курируя интерна.
Команда ЯRUS запустила мини-проект интернатуры в начале лета. Участниками программы стали два человека без высшего образования. Один претендент не справился, а второй обучался теории и практике четыре месяца и в итоге стал сотрудником соцсети. Теперь он участвует в разработке доппродуктов приложения.
Основатель и директор по разработке ЯRUS Дмитрий Илюхин отметил, что пока для них в приоритете выпускники профильных вузов и студенты последних курсов, осваивающие технические специальности. В компании уверены, что найдутся ребята, готовые совмещать учебу со стажировкой в ЯRUS.
«Пока мы не объявляем набор с конкретным количеством мест. Надо посмотреть, как пойдет процесс, но не исключено, что откроем большую интернатуру», — уточнил Илюхин.
Успешные интерны смогут попасть после стажировки в отдел машинного обучения или серверной разработки. Первый специализируется на нейронных сетях, поисковых машинах и рекомендательных сервисах. Второй занимается высоконагруженными сервисами и микросервисами, например комментариями, мессенджерами и профилями пользователей. Желающим попасть в интернатуру ЯRUS нужно внимательно изучить приложение, заполнить анкету и ждать приглашения.