Соцсеть ЯRUS помогла певице Оксане Тимофеенко найти новых слушателей

«С раннего детства пишу стихи и песни, но профессионально заниматься записью альбомов стала в 2019 году. Сейчас мои 20 песен звучат более чем на 50 радиостанциях в России, Белоруссии, Украине, Германии и США. Иногда выступаю в небольших клубах и даю концерты. Очень люблю не только петь для зрителей, но и поговорить с ними с помощью своих стихотворений», — сообщила певица.