Соцсеть ЯRUS помогла певице Оксане Тимофеенко найти новых слушателей

Сервис ЯRUS. Музыка поддерживает начинания независимых исполнителей, среди которых оказалась Оксана Тимофеенко.
Исполнители могут публиковать свои композиции на аудиторию в шесть миллионов пользователей быстроразвивающейся соцсети ЯRUS. Так, Тимофеенко рассказала свою историю успеха на площадке, где ее хит «Летай» держался в топ-50 на протяжении нескольких дней.
«С раннего детства пишу стихи и песни, но профессионально заниматься записью альбомов стала в 2019 году. Сейчас мои 20 песен звучат более чем на 50 радиостанциях в России, Белоруссии, Украине, Германии и США. Иногда выступаю в небольших клубах и даю концерты. Очень люблю не только петь для зрителей, но и поговорить с ними с помощью своих стихотворений», — сообщила певица.
Тимофеенко рассказала, что выбрала платформу ЯRUS. Музыка для размещения композиций как альтернативу запрещенной соцсети, где она раньше выкладывала свои творения. Теперь каждый свой новый трек исполнительница представляет пользователям этой платформы, где ее хиты оценивают по достоинству.
На личный профиль исполнительницы уже подписались почти 26 тысяч пользователей соцсети. С появлением сервиса ЯRUS. Музыка Тимофеенко получила мощный толчок для творчества и нашла новых слушателей.