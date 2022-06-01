Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт RT DE

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт RT DE. Все видеоматериалы издания и подписчики аккаунта были удалены.
Еще в марте текущего года доступ к профилю RT DE был ограничен на территории Евросоюза. Однако социальная сеть TikTok восстановила его 17 мая.
В конце мая телеканал получил сообщение от руководства TikTok. В сообщении указывалось, что RT DE якобы нарушал правила социальной сети, передает RT.
Работа телеканала RT и портала Sputnik была запрещена на территории ЕС с 27 февраля. По мнению главного редактора канала Маргариты Симоньян, в Европе всегда пытались избавиться от неудобного конкурента.