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Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт RT DE

Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт RT DE
pixabay.com/PD

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт RT DE. Все видеоматериалы издания и подписчики аккаунта были удалены.

Еще в марте текущего года доступ к профилю RT DE был ограничен на территории Евросоюза. Однако социальная сеть TikTok восстановила его 17 мая.

В конце мая телеканал получил сообщение от руководства TikTok. В сообщении указывалось, что RT DE якобы нарушал правила социальной сети, передает RT.

Работа телеканала RT и портала Sputnik была запрещена на территории ЕС с 27 февраля. По мнению главного редактора канала Маргариты Симоньян, в Европе всегда пытались избавиться от неудобного конкурента.

rt tik tok блокировка
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