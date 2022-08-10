Социологический опрос ФЗНЦ показал, что малийцы рады развитию отношений с Россией

«В первую очередь хотели бы обратить внимание на то, что за последний год наблюдается очевидная положительная динамика в отношении населения к оценке текущей ситуации в Мали. Так, в июле 2021 года только 7,5% опрошенных положительно оценивали изменения за последний год, тогда как к августу 2022 года это число увеличилось до 77%!» – рассказал социолог.