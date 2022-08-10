Социологический опрос ФЗНЦ показал, что малийцы рады развитию отношений с Россией

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) обнародовал результаты социологического опроса жителей Мали, проведенного в последних числах июля. Всего в исследовании приняли участие 1065 респондентов. Соответствующие материалы опубликовал в своем Telegram-канале руководитель ФЗНЦ Максим Шугалей.
«В первую очередь хотели бы обратить внимание на то, что за последний год наблюдается очевидная положительная динамика в отношении населения к оценке текущей ситуации в Мали. Так, в июле 2021 года только 7,5% опрошенных положительно оценивали изменения за последний год, тогда как к августу 2022 года это число увеличилось до 77%!» – рассказал социолог.
Улучшение ситуации малийцы преимущественно связывают с приходом к власти в республике молодого офицера Ассими Гоита. Один из опрашиваемых сообщил, что новый глава государства прилагает усилия для возрождения африканского государства и обретения чувства независимости.
Главной угрозой для Мали большая часть респондентов (56%) назвала деятельность радикальных групп. Усиливает данные настроения попытки Франции дестабилизировать ситуацию в стране с целью показать, что после отзыва операций «Бархан» и «Такуба» количество террористических атак увеличилось. Такой точки зрения придерживаются сами малийцы.
«Франция проникает через наши средства информации в общество и способствует терроризму. Просто Запад хочет вставлять палки в колеса нашим лидерам, чтобы снова контролировать нас. Запад помогает некоторым гнилым лидерам материка, которые сеют раздор между народами», — сообщил один из местных жителей.
С другой стороны, позитивное влияние возрастающего сотрудничества в сферах экономики и безопасности между Москвой и Бамако отметило большинство опрошенных. Около 94% респондентов уверены, что Россия – это друг Мали, при этом 81% считают Францию главным врагом государства.
«Если сотрудничество с французами и МИНУСМА продолжится без веских аргументов, могут возникнуть разногласия. Вероятно, начнутся протесты из-за неуважения суверенитета Мали Западом и Францией», — поведал один из опрошенных.
Исследование также продемонстрировало гордость малийцев за национальные вооруженные силы (FAMa), которые уже показали свою эффективность в борьбе с терроризмом. Люди считают свою армию гарантом мира в регионе. По крайней мере, такую идею выразили 91% опрошенных.