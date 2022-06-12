Социолог Шугалей в День России привез гуманитарную помощь для защитников ЛНР

Обстрелы Луганской Народной Республики со стороны украинской армии продолжаются. Местные жители встали на защиту своего региона, записавшись в ряды Народной милиции.
Глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей посетил ЛНР в День России. Он привез всем нуждающимся гуманитарную помощь и рассказал ФАН, как живут местные ополченцы.
«Я находился на базе ополчения. Я поздравил ребят с Днем России. У нас состоялся серьезный разговор, который длился около трех часов. Я рассказал о себе, мы довольно откровенно обсудили имеющиеся проблемы. Есть жертвы, трудности, но они держатся», — заявил Шугалей.
По словам социолога, в Народную милицию идут служить жители разновозрастной категории. Некоторые даже ни разу не держали в руках оружие.
«Кто-то музыкант, кто-то врач, кто-то слесарь, есть даже работник кукольного театра. Люди сразу пошли на передовую», — отметил социолог.
Шугалей добавил, что мирные жители Донбасса устали от постоянных обстрелов со стороны ВСУ, взрывающихся над головой снарядов и киевского беспредела.
Луганские защитники были рады, что именно в День России Максим Шугалей посетил их регион, поддержал местное население разговорами и порадовал привезенными из РФ подарками.