Социолог Шугалей в День России привез гуманитарную помощь для защитников ЛНР

«Я находился на базе ополчения. Я поздравил ребят с Днем России. У нас состоялся серьезный разговор, который длился около трех часов. Я рассказал о себе, мы довольно откровенно обсудили имеющиеся проблемы. Есть жертвы, трудности, но они держатся», — заявил Шугалей.