Социолог Шугалей указал на бездействие Смольного по сохранению исторического наследия Петербурга

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль поступившее от депутатов Заксобрания Петербурга обращение о систематическом разрушении исторического центра. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий со стороны сотрудников КГИОП. Шугалей отметил, что власти Петербурга не заботятся о сохранении исторического вида города.