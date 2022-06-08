Социолог Шугалей указал на бездействие Смольного по сохранению исторического наследия Петербурга

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении петербургских чиновников из-за сноса старинных зданий.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль поступившее от депутатов Заксобрания Петербурга обращение о систематическом разрушении исторического центра. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий со стороны сотрудников КГИОП. Шугалей отметил, что власти Петербурга не заботятся о сохранении исторического вида города.
«Я неоднократно обращал внимание на проблему бесконтрольного разрушения исторических зданий в Петербурге. Видимо, высшие должностные лица Смольного продолжают способствовать уничтожению исторического наследия», — написал он в Telegram.
Глава ФЗНЦ отметил, что в Смольном даже не смотрят на год постройки здания, поскольку они находятся на инвестиционно-привлекательных землях.
Напомним, СК РФ проверял готовящийся к сносу «Дом Лапина» на Рижском проспекте. В обращении депутаты просили также разобраться с манежем лейб-гвардии Финляндского полка и корпусами Торговых бань Екимовой.