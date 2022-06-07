Социолог Филиппов обвинил Смольный в недостаточной проработке транспортной реформы в Петербурге

«Новая система с самого начала планировалась из рук вон плохо. Реализация реформы также буксовала из-за большого количества жалоб со стороны горожан. Кроме того, власти торопились наладить систему без учета опыта, накопленного администрациями других российских городов. Все ведь достаточно просто — смотришь на то, как сделано у других, исключаешь проблемы и положительный опыт внедряешь», — сказал он.