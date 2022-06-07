Социолог Филиппов обвинил Смольный в недостаточной проработке транспортной реформы в Петербурге

Транспортная реформа в Северной столице РФ стала причиной большого количества ДТП. По словам социолога Алексея Филиппова, этому виной плохая проработка новой системы со стороны Смольного.
Первый этап реформы был запущен в начале апреля этого года. Согласно статистике, за этот период количество дорожных происшествий с участием общественного транспорта Санкт-Петербурга увеличилось до 85. Филиппов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в этом нет ничего удивительного.
«Новая система с самого начала планировалась из рук вон плохо. Реализация реформы также буксовала из-за большого количества жалоб со стороны горожан. Кроме того, власти торопились наладить систему без учета опыта, накопленного администрациями других российских городов. Все ведь достаточно просто — смотришь на то, как сделано у других, исключаешь проблемы и положительный опыт внедряешь», — сказал он.
Социолог отметил, что многие петербуржцы жаловались на превышение водителями автобусов допустимых скоростных ограничений. Однако это происходит потому, что шоферы не успевают передвигаться в рамках графика.
«Это приводит к спешке, нарушениям ПДД и как следствие мы получаем ДТП. Вся система так работает, и чиновники не решают проблему. Уверен, что даже при реализации второго этапа реформы указанные недочеты не будут исправлены — аварий будет больше», — заключил собеседник ФАН.
Ранее сообщалось, что транспортная реформа в Северной столице России пробуксовывает. Такое мнение выражал блогер Вадим Манукян.