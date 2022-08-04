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Социолог Бержинский: экономическая «спираль смерти» поглотила Польшу

Социолог Бержинский: экономическая «спираль смерти» поглотила Польшу
globallookpress.com/artifant/blickwinkel

Польша стала жертвой экономической «спирали смерти». К такому выводу пришел социолог, президент медиадома OMD Якуб Бержинский.

В публикации для издания Newsweek Polska он подчеркнул, что руководству республики не удастся избежать наступающего кризиса. Сегодня на польской территории фиксируется рекордный показатель инфляции среди европейских стран.

По информации SM-News, в июле текущего года стоимость на товары и услуги в Польше стала выше на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2021. 

Ранее корреспонденты телеканала «Царьград» рассказали о «газовой панике», которая набирает обороты в Европе. 

бержинский инфляция кризис Польша
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