Польша стала жертвой экономической «спирали смерти». К такому выводу пришел социолог, президент медиадома OMD Якуб Бержинский.
В публикации для издания Newsweek Polska он подчеркнул, что руководству республики не удастся избежать наступающего кризиса. Сегодня на польской территории фиксируется рекордный показатель инфляции среди европейских стран.
По информации SM-News, в июле текущего года стоимость на товары и услуги в Польше стала выше на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2021.
Ранее корреспонденты телеканала «Царьград» рассказали о «газовой панике», которая набирает обороты в Европе.