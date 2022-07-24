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Социальная сеть «ЯRUS» удивит гостей VK Fest ярким салютом в небе над Петербургом

Социальная сеть «ЯRUS» удивит гостей VK Fest ярким салютом в небе над Петербургом
vk.com/ЯRUS

Набирающий обороты IT-стартап «ЯRUS» присоединился к фестивалю VK Fest в Петербурге, организовав необычную акцию.

Представители соцсети растянули в небе над Северной столицей яркий баннер с узнаваемым логотипом. Его было видно со всех точек парка 300-летия. Эта акция сделала фестиваль еще более красочным.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

«Мы еще маленькие, но уже стремимся к большему! Мы хотели подарить жителям и гостям Северной столицы, а также гостям фестиваля дружественной социальной сети хорошее настроение и впечатление в сегодняшний летний день», — рассказали организаторы рекламной акции «ЯRUS».

Отмечается, что новая соцсеть подготовила еще один красочный сюрприз. В честь своего шестимиллионного пользователя в 21:50 гостей и жителей города ждет праздничный салют.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Подчеркнем, что «ЯRUS» является бесплатным мобильным приложением, которое позволяет пользователям структурировать потоки информации по типу контента, монетизировать свою творческую деятельность, слушать музыку, а также общаться с другими людьми и находить друзей. Приложение доступно в Google Play, App Store, Nash Store, RuStore.

VK Fest петербург салют
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RusNewsToday24
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