Социальная сеть «ЯRUS» удивит гостей VK Fest ярким салютом в небе над Петербургом

Набирающий обороты IT-стартап «ЯRUS» присоединился к фестивалю VK Fest в Петербурге, организовав необычную акцию.
Представители соцсети растянули в небе над Северной столицей яркий баннер с узнаваемым логотипом. Его было видно со всех точек парка 300-летия. Эта акция сделала фестиваль еще более красочным.
«Мы еще маленькие, но уже стремимся к большему! Мы хотели подарить жителям и гостям Северной столицы, а также гостям фестиваля дружественной социальной сети хорошее настроение и впечатление в сегодняшний летний день», — рассказали организаторы рекламной акции «ЯRUS».
Отмечается, что новая соцсеть подготовила еще один красочный сюрприз. В честь своего шестимиллионного пользователя в 21:50 гостей и жителей города ждет праздничный салют.
Подчеркнем, что «ЯRUS» является бесплатным мобильным приложением, которое позволяет пользователям структурировать потоки информации по типу контента, монетизировать свою творческую деятельность, слушать музыку, а также общаться с другими людьми и находить друзей. Приложение доступно в Google Play, App Store, Nash Store, RuStore.