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Социальная газификация в России будет продлена по поручению президента Путина

Глава «Нафтогаза» предложил украинцам перейти на отопление мусором
Федеральное агентство новостей

Российский президент Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

Напомним, социальная газификация была запущена по поручению президента Путина. Согласно программе, государство помогает гражданам проводить газ до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах России.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. Участие в мероприятии примут зампредседателя правительства РФ Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, министр энергетики Николай Шульгинов, глава правления «Новатэк» Леонид Михельсон.

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