Сотрудница администрации херсонской Новой Каховки едва не лишилась машины из-за поджога

Неизвестные злоумышленники пытались поджечь автомобиль сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой. Огонь удалось быстро потушить. В результате инцидента никто не пострадал.
О ЧП пишет РИА Новости со ссылкой на саму пострадавшую. Женщина рассказала, что поджог произошел поздно ночью.
«Но вовремя заметили, спасибо большое соседям, начали ее тушить. Весть неприятная, понимаю, что угрожают, но не дождутся, невозможно так запугать», — пояснила Ирина Махнева.
Сотрудница администрации подтвердила, что не пострадала от действий вандалов. Чиновница планирует продолжить выполнять свои должностные обязанности.
Ранее стало известно, что легковая машина полностью выгорела возле одного из домов в Казани. От возгорания ВАЗ-2114 пострадали стоявшие рядом Renault Logan и Kia Rio, сообщал телеканал «360».