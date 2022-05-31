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Сотрудников охраны Елизаветы II арестовали за торговлю наркотиками и отмывание денег

Сотрудников охраны Елизаветы II арестовали за торговлю наркотиками и отмывание денег
I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании семерых сотрудников охраны королевы Елизаветы II арестовали по делу о торговле наркотиками и отмывании денег. Об этом сообщает издание The Sun.

По предварительной информации, фигурантами являются шесть солдат Ирландской и ветеран Колдстримской гвардий. Их задержали после масштабных обысков в казармах и частных домах на территории нескольких графств Англии, а также Ирландии и Северного Уэльса.

Спецслужбы готовили операцию в течение нескольких месяцев. Королевская военная полиция отказалась разглашать материалы дела в интересах следствия.

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