Сотрудников охраны Елизаветы II арестовали за торговлю наркотиками и отмывание денег

В Великобритании семерых сотрудников охраны королевы Елизаветы II арестовали по делу о торговле наркотиками и отмывании денег. Об этом сообщает издание The Sun.
По предварительной информации, фигурантами являются шесть солдат Ирландской и ветеран Колдстримской гвардий. Их задержали после масштабных обысков в казармах и частных домах на территории нескольких графств Англии, а также Ирландии и Северного Уэльса.
Спецслужбы готовили операцию в течение нескольких месяцев. Королевская военная полиция отказалась разглашать материалы дела в интересах следствия.