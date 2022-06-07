Сотрудники складов Wildberries вынуждены справлять нужду на рабочем месте

Работник одного из складов Wildberries в Электростали рассказал, что на справление нужды на рабочем месте сотрудников толкают крупные штрафы и маленькие зарплаты. Отмечается, что компания заключает договор гражданско-правового характера, в рамках которого работа оплачивается в зависимости от количества совершенных рабочих операций. По словам мужчины, сотрудники складов стараются не тратить рабочее время на походы в туалет, чтобы заработать больше.