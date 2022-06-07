Сотрудники складов Wildberries вынуждены справлять нужду на рабочем месте

Сотрудники складов маркетплейса Wildberries справляют малую нужду в бутылки прямо на рабочем месте. Об этом сообщает издание «Лента.Ru» со ссылкой на заявления бывших и действующих сотрудников компании.
Работник одного из складов Wildberries в Электростали рассказал, что на справление нужды на рабочем месте сотрудников толкают крупные штрафы и маленькие зарплаты. Отмечается, что компания заключает договор гражданско-правового характера, в рамках которого работа оплачивается в зависимости от количества совершенных рабочих операций. По словам мужчины, сотрудники складов стараются не тратить рабочее время на походы в туалет, чтобы заработать больше.
«Буквально минуту или две ты потратишь, чтобы с рабочего места дойти (до туалета. —прим.ред.), ты не заработаешь ничего за это время», — заявил собеседник издания.
В свою очередь другие сотрудники утверждают, что Wildberries старается создать все условия для работы на крупных складах, обеспечивая работников гигиеническими средствами и оборудуя туалетные кабины. По их мнению, в поведении сотрудников виновата сама компания, предъявляющая низкие требования к соискателям.
Отмечается, что сотрудники некоторых американских компаний также предпочитают справлять нужду на рабочем месте. В частности такая практика распространена в компании Amazon. Представители компании ранее отрицали эти факты, однако позже были вынуждены признать их.