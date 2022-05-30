Сотрудники «Ростеха» разработали химикат для отбеливания офисной бумаги

Представители пресс-службы госкорпорации «Ростех» подчеркнули, что ученым удалось разработать химикат для отбеливания бумаги максимально быстро. Предполагается, что его будут активно применять в российской целлюлозно-бумажной промышленности. Отмечается, что госкорпорация проводит переговоры с предприятиями, расположенными на северо-западе России, чтобы запустить производство химического состава.