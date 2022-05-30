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Сотрудники «Ростеха» разработали химикат для отбеливания офисной бумаги

Сотрудники «Ростеха» разработали химикат для отбеливания офисной бумаги
pixabay.com/PD

Специалисты Научного центра «Прикладная химия» (ГИПХ) разработали новую технологию производства специального состава, предназначенного для отбеливания офисной бумаги. «Ростех» планирует в скором времени запустить производство состава.

Представители пресс-службы госкорпорации «Ростех» подчеркнули, что ученым удалось разработать химикат для отбеливания бумаги максимально быстро. Предполагается, что его будут активно применять в российской целлюлозно-бумажной промышленности. Отмечается, что госкорпорация проводит переговоры с предприятиями, расположенными на северо-западе России, чтобы запустить производство химического состава.

«Сейчас идут переговоры об организации производства с предприятиями Северо-Запада России. Так что без белой бумаги страна точно не должна остаться» — говорится в тексте пресс-релиза госкорпорации «Ростех».

В конце марта жители России столкнулись с подорожанием бумаги формата А4 на фоне ее дефицита. Причиной этому стала приостановка производства на целлюлозно-бумажном комбинате в Светогорске.

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