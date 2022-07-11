Сотрудники Росгвардии спасли мужчину из Бирюлевского пруда в Москве

Молодой человек едва не погиб во время купания на юге Москвы. На помощь 25-летнему россиянину пришли сотрудники Росгвардии, патрулировавшие территорию. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел около Бирюлевского пруда. Когда росгвардейцы заметили барахтающегося в воде мужчину, немедленно вызвали скорую помощь и начали вытаскивать его на берег.
Позднее пострадавший объяснил, что во время плавания у него внезапно свело ногу судорогой и его стало тянуть на дно. После осмотра медиков, мужчина отправился домой, отказавшись от госпитализации.