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    Сотрудники Росгвардии нашли сбежавшего из дома шестилетнего мальчика в Киришах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сотрудники Росгвардии нашли сбежавшего из дома шестилетнего мальчика в Киришах

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    pixabay.com

    В Ленобласти сотрудники Росгвардии обнаружили во время патрулирования шестилетнего мальчика в нижнем белье. Оказалось, что ребенок накануне сбежал из дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

    Правоохранители заметили мальчика во время патрулирования на проспекте Победы в Киришах. На вопросы силовиков о том, что произошло, и почему он гуляет один, ребенок ответить не смог.

    Росгвардейцы доставили малыша в отделение местной полиции, где его уже ждала мама. По словам женщины, сын сбежал из дома, пока она спала.

    Ранее в Петербурге нашли пропавшего накануне ученика седьмого класса. Мальчика обнаружили в одной из городских больниц с алкогольным отравлением, сообщал телеканал «360». Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии.

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