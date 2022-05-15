Сотрудники Росгвардии нашли сбежавшего из дома шестилетнего мальчика в Киришах

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В Ленобласти сотрудники Росгвардии обнаружили во время патрулирования шестилетнего мальчика в нижнем белье. Оказалось, что ребенок накануне сбежал из дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Правоохранители заметили мальчика во время патрулирования на проспекте Победы в Киришах. На вопросы силовиков о том, что произошло, и почему он гуляет один, ребенок ответить не смог.
Росгвардейцы доставили малыша в отделение местной полиции, где его уже ждала мама. По словам женщины, сын сбежал из дома, пока она спала.
Ранее в Петербурге нашли пропавшего накануне ученика седьмого класса. Мальчика обнаружили в одной из городских больниц с алкогольным отравлением, сообщал телеканал «360». Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии.