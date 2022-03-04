Сотрудники МВД зачитали на Дворцовой в Петербурге стихи в поддержку спецоперации на Украине

Сотрудники МВД зачитали на Дворцовой в Петербурге стихи в поддержку спецоперации на Украине Новости
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Представители различных подразделений МВД провели мероприятие в поддержку российских военных на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Полицейские перед сослуживцами и прохожими читали стихи, посвященные любви к Родине и патриотизму. «Невские новости» публикуют фото и видео с места акции.

«Тот — русский, чья душа живет в России,
К беретам, сапогам или пальто», — зачитали правоохранители вдохновенные стихи поэта Константина Фролова-Крымского.

Ранее автолюбители Петербурга организовали флешмоб в поддержку российской спецоперации по защите мирного населения ЛДНР. Участники флешмоба украсили свои машины латинской буквой Z.

Жители города Никшич в Черногории также вышли на улицы, чтобы высказать свою поддержку России в связи с ситуацией на Украине. Участники мероприятия спели «Катюшу». Об этом сообщает «Царьград».

Россия начала специальную военную операцию утром 24 февраля. Ее целью является защита жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Россия планирует провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

 
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