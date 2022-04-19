Сотрудники МВД ЛНР сорвали подготовку националистами диверсии в Харьковской области

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Сотрудники МВД ЛНР обнаружили в одном из заброшенных домостроений
в селе Цуповка в Харьковской области схрон украинских диверсантов.
От местных жителей в ходе отработки оперативной информации
поступили сведения о том, что в одном из домостроений может скрываться
диверсионная группа украинских националистов. Правоохранители провели комплекс
специальных мероприятий.
«В результате действий правоохранителей на месте была
обнаружена подготовленная и упакованная военная форма с российскими знаками
отличия, коктейли «Молотова», оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.
В МВД ЛНР заявили, что обнаруженные в схроне предметы
указывают на планомерную и тщательную подготовку диверсии в отношении ВС РФ.
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