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    Сотрудники МВД ЛНР сорвали подготовку националистами диверсии в Харьковской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сотрудники МВД ЛНР сорвали подготовку националистами диверсии в Харьковской области

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press

    Сотрудники МВД ЛНР обнаружили в одном из заброшенных домостроений
    в селе Цуповка в Харьковской области схрон украинских диверсантов.

    От местных жителей в ходе отработки оперативной информации
    поступили сведения о том, что в одном из домостроений может скрываться
    диверсионная группа украинских националистов. Правоохранители провели комплекс
    специальных мероприятий.

    «В результате действий правоохранителей на месте была
    обнаружена подготовленная и упакованная военная форма с российскими знаками
    отличия, коктейли «Молотова», оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

    В МВД ЛНР заявили, что обнаруженные в схроне предметы
    указывают на планомерную и тщательную подготовку диверсии в отношении ВС РФ.

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